Легенда Манчестер Юнайтед рассказал, кто должен заменить тен Хага

Бывший голкипер Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель рассказал, кто может заменить Эрика тен Хага.

Напомним, что в семи стартовых турах манкунианцы выиграли лишь два матча и сейчас занимают 14-ю строчку. А потому в Англии снова говорят о скорой отставке нидерландца.

Шмейхель считает, что Томас Тухель явялется идеальной фигурой для Манчестер Юнайтед.

"Мне действительно нравится кадидатура Томаса Тухеля. Я неоднократно общался с ним, брал у него интервью после матчей Лиги чемпионов. Он выглядит отличным вариантом на должность главного тренера для такого клуба как Манчестер Юнайтед.

Он работал в Челси, когда в клубе был беспорядок, связанный с приходом новых владельцев. В Баварии также была похожая ситуация, потому что они сменили все руководство клуба. Я не думаю, что он достиг своего максимума в обоих клубах. Я уверен, что он идеально подходит для Манчестер Юнайтед", - цитирует Шмейхеля Mirror.

Ранее также стало известно, что Магуйар вылетел на несколько недель.

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