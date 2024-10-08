Защитник Манчестер Юнайтед выбыл на несколько недель

Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуйар выбыл из-за травмы, пишет Фабрицио Романо.

Инсайдер привел фразу самого Харри, который заявил, что пропустит несколько недель.

Напомним, англичанин получил повреждение в матче с Астон Виллой, и по сообщениям очевидцев, покинул стадион в защитном ботинке.

В Манчестер Юнайтед пока не комментировали ситуацию, однако очевидно, что Магуайр не поможет команде в ближайших матчах.

Ранее также сообщалось, что экс-защитник также выбыл на несколько недель из-за бытовой травмы.

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