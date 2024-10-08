Защитник Манчестер Юнайтед выбыл на несколько недель
Травма Харри Магуайра оказалась серьезной.
Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуйар выбыл из-за травмы, пишет Фабрицио Романо.
Инсайдер привел фразу самого Харри, который заявил, что пропустит несколько недель.
Напомним, англичанин получил повреждение в матче с Астон Виллой, и по сообщениям очевидцев, покинул стадион в защитном ботинке.
В Манчестер Юнайтед пока не комментировали ситуацию, однако очевидно, что Магуайр не поможет команде в ближайших матчах.
Ранее также сообщалось, что экс-защитник также выбыл на несколько недель из-за бытовой травмы.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!