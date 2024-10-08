Экс-игрок Манчестер Юнайтед едва не остался без пальца

Аксель Туанзебе был очень неаккуратен на кухне.

Защитник Ипсвича Аксель Туанзебе едва не лишился пальца, пишет Daily Mail.

Игрок, который прошлым летом покинул Манчестер Юнайтед и присоединился к команде Кирана Маккены был весьма неосторожен.

Как сообщает издание, Аксель мыл посуду дома и случайно разбил стакан. А затем игрок настолько сильно порезался осколком, что врачам с трудом удалось спасти палец.

Информацию подтвердили и в Ипсвиче. Главный тренер клуба сообщил, что Туанзебе пропустит несколько недель из-за полученной травмы.

Ранее также Ливерпуль определился с судьбой своего защитника.

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