Ливерпуль определился с судьбой основного защитника

Защитник Ливерпуля Ибраим Конате продолжит выступать за английский клуб.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, клуб намерен продлить контракт с 25-летним футболистом.

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Переговоры по пролонгации соглашения идут хорошо, поэтому мерсисайдцы уверены, что вскоре сделка будет завершена.

Отмечается, что Конате подпишет новый контракт, ведь главный тренер Арне Слот очень ценит игрока.

В этом сезоне Конете провел десять матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Реал планирует приобрести лидера Ливерпуля уже в январе.

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