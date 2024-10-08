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Футбол

Ливерпуль определился с судьбой основного защитника

Главный тренер команды Арне Слот доволен Конате.
Сегодня, 11:03
Ибраим Конате / Getty Images
Ибраим Конате / Getty Images

Защитник Ливерпуля Ибраим Конате продолжит выступать за английский клуб.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, клуб намерен продлить контракт с 25-летним футболистом.

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Переговоры по пролонгации соглашения идут хорошо, поэтому мерсисайдцы уверены, что вскоре сделка будет завершена. 

Отмечается, что Конате подпишет новый контракт, ведь главный тренер Арне Слот очень ценит игрока.

В этом сезоне Конете провел десять матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Реал планирует приобрести лидера Ливерпуля уже в январе.

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