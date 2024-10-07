Реал планирует приобрести лидера Ливерпуля уже в январе

Мадридский Реал впервые за последние несколько лет планирует заняться трансферами на вход во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает издание Sport, "сливочные" изменили свои планы относительно перехода Трента Александра-Арнольда.

Ранее столичный клуб был готов ждать лета, чтобы подписать англичанина свободным агентом, но после травмы Дани Карвахаля попытаются осуществить сделку в январе.

Также испанский гранд попытается подписать левоногого центрального защитника. В шорт-лист мадридцев вошли Кастельо Люкеба, Витор Рейс и Йорель Хато.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал продлил контракт с Карвахалем сразу после его травмы.

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