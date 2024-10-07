Реал планирует приобрести лидера Ливерпуля уже в январе
Подход мадридцев к возможному переходу Трента Александра-Арнольда изменила травма Дани Карвахаля.
Мадридский Реал впервые за последние несколько лет планирует заняться трансферами на вход во время зимнего трансферного окна.
Как сообщает издание Sport, "сливочные" изменили свои планы относительно перехода Трента Александра-Арнольда.
Ранее столичный клуб был готов ждать лета, чтобы подписать англичанина свободным агентом, но после травмы Дани Карвахаля попытаются осуществить сделку в январе.
Также испанский гранд попытается подписать левоногого центрального защитника. В шорт-лист мадридцев вошли Кастельо Люкеба, Витор Рейс и Йорель Хато.
Напомним, ранее сообщалось, что Реал продлил контракт с Карвахалем сразу после его травмы.
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