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Реал планирует приобрести лидера Ливерпуля уже в январе

Подход мадридцев к возможному переходу Трента Александра-Арнольда изменила травма Дани Карвахаля.
Сегодня, 09:59
Трент Александр-Арнольд / Getty Images
Трент Александр-Арнольд / Getty Images

Мадридский Реал впервые за последние несколько лет планирует заняться трансферами на вход во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает издание Sport, "сливочные" изменили свои планы относительно перехода Трента Александра-Арнольда.

Ранее столичный клуб был готов ждать лета, чтобы подписать англичанина свободным агентом, но после травмы Дани Карвахаля попытаются осуществить сделку в январе.

Также испанский гранд попытается подписать левоногого центрального защитника. В шорт-лист мадридцев вошли Кастельо Люкеба, Витор Рейс и Йорель Хато.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал продлил контракт с Карвахалем сразу после его травмы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль реал Трент Александр-Арнольд

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