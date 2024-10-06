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Реал объявил о продлении контракта с Карвахалем, который получил тяжелую травму

Дани останется в клубе.
Сегодня, 15:21
Дани Карвахаль / Getty Images
Дани Карвахаль / Getty Images

Мадридский Реал выпустил пресс-релиз касаемо продления контракта с Дани Карвахалем.

Как сообщают официальные ресурсы «сливочных», испанский защитник продлил соглашение до конца июня 2026 года. Его предыдущий контракт действовал до конца текущего сезона.

Финансовые детали договоренности между футболистом и клубом официально остаются неизвестными.

Напомним, во вчерашней травме против Вильярреала Карвахаль получил ужасную травму.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Дани Карвахаль

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