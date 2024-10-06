Реал объявил о продлении контракта с Карвахалем, который получил тяжелую травму
Дани останется в клубе.
Мадридский Реал выпустил пресс-релиз касаемо продления контракта с Дани Карвахалем.
Как сообщают официальные ресурсы «сливочных», испанский защитник продлил соглашение до конца июня 2026 года. Его предыдущий контракт действовал до конца текущего сезона.
Финансовые детали договоренности между футболистом и клубом официально остаются неизвестными.
Напомним, во вчерашней травме против Вильярреала Карвахаль получил ужасную травму.
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