iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Джокер Унаи Эмери получил новый контракт

Астон Вилла наградила Джона Дурана новым соглашением.
Сегодня, 00:16
Джон Дуран / avfc.co.uk
Джон Дуран / avfc.co.uk

Астон Вилла объявила о продлении контракта с Джоном Дураном.

20-летний колумбиец подписал с бирмингемским клубом новое соглашение, рассчитанное до 2030 года. Детали контракта не раскрывались.

Напомним, Дуран перешел в Астон Виллу в 2022 году из Чикаго за 16 млн евро. В этом сезоне трансферная стоимость форварда достигла уже 35 млн евро.

Читай также: Шедевральный гол Дурана в обзоре матча Астон Вилла - Бавария

Колумбиец провел уже 10 матчей, записав на своей счет шесть голов, и это учитывая, что лишь раз он появился в стартовом составе.

Ранее также сообщалось, что Сити планирует дорогой трансфер в январе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла

Статьи по теме

Астон Вилла и Манчестер Юнайтед не определили победителя Астон Вилла и Манчестер Юнайтед не определили победителя
Шедевральный гол Дурана в обзоре матча Астон Вилла - Бавария Шедевральный гол Дурана в обзоре матча Астон Вилла - Бавария
Ошибка Нойера помогла Астон Вилле обыграть Баварию Ошибка Нойера помогла Астон Вилле обыграть Баварию
Тренер Эвертона ответил, почему снял с игры Миколенко в матче с Астон Виллой Тренер Эвертона ответил, почему снял с игры Миколенко в матче с Астон Виллой
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера и Динамо в УПЛ, игры Баварии, Манчестер Юнайтед, Челси и ПСЖ
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
УПЛ: Полесье обыграло Ворсклу, Шахтер разгромил ЛНЗ, победа Динамо над Кривбассом
просмотров

Последние новости

Европа00:45
"Я тебе лицо разобью": Фил Джонс рассказал о стычке с бывшим одноклубником
Европа00:16
Джокер Унаи Эмери получил новый контракт
Вчера, 23:46
Европа23:46
Три игрока сборной Англии выбыли из-за травм накануне международной паузы
Другие страны23:23
Месси и Суарес претендуют на награду MVP сезона в МЛС
Киберспорт22:50
IEM Rio 2024: онлайн-трансляция матчей FaZe - paiN, Natus Vincere - Liquid
Европа22:45
Форвард Арсенала мог продолжить карьеру на родине
Европа22:30
"Мы принимаем на работу, но не тебя": Сеть пиццерий потроллила тен Хага
Бокс21:56
Фьюри назвал боксера с самым сильным ударом в истории
Европа21:51
Манчестер Сити может осуществить громкий трансфер в январе
Киберспорт21:30
IEM Rio 2024: Astralis победили Eternal Fire, матчи FaZe - paiN, FURIA - MOUZ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK