Джокер Унаи Эмери получил новый контракт

Астон Вилла объявила о продлении контракта с Джоном Дураном.

20-летний колумбиец подписал с бирмингемским клубом новое соглашение, рассчитанное до 2030 года. Детали контракта не раскрывались.

Напомним, Дуран перешел в Астон Виллу в 2022 году из Чикаго за 16 млн евро. В этом сезоне трансферная стоимость форварда достигла уже 35 млн евро.

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Колумбиец провел уже 10 матчей, записав на своей счет шесть голов, и это учитывая, что лишь раз он появился в стартовом составе.

Ранее также сообщалось, что Сити планирует дорогой трансфер в январе.

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