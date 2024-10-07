Манчестер Сити может осуществить громкий трансфер в январе

Манчестер Сити может подписать Мартина Субименди уже в январе, утверждает Relevo.

Напомним, "горожанам" нужна замену травмированному Родри, а хавбек Сосьедада как раз обладает схожими характеристиками.

Летом испанца пытались подписать Арсенал и Ливерпуль, но игрок остался в Ла Лиге, однако новый контракт со своим клубом все еще не подписал.

Таким образом 25-летнего Субименди можно будет купить за 60 млн евро, что вполне по карману Сити.

Ранее также сообщалось, что Реал попробует в январе подписать замену Карвахалю.

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