Реал пытается найти замену Карвахалю

В шорт-листе клуба уже десять кандидатур.

Мадридский Реал находится в посике замены травмированному Дани Карвахалю, пишет ESPN.

Издание утверждает, что в шорт-листе клуба находится уже около 10 игроков, однако руководство понимает, что сделать подписание в январе будет очень затруднительно.

Главными вариантами считаются Трент Александер-Арнольд и Альфонсо Дэвис, однако Реал сомневается, что удастся их подписать зимой.

Клуб хочет сосредоточиться на поиске молодого защитника, который сможет закрыть позиция на годы вперед.

Если в январе не удастся найти такого игрока, то клуб не будет подписывать кого-либо в срочном порядке. Как они это сделали ранее летом, упустив Лени Йоро.

На текущий момент в клубе заменяет Карвахаля Лукас Васкес, но и Анчелотти, и Перес сомневаются, что испанцу хватит сил полностью заменить партнера.

Ранее также в Барселоне сообщили о тяжести травмы своего вингера.

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