Астон Вилла - Бавария 1:0 видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов 02.10.2024

Англичане организовали сенсационный результат в игре против одного из фаворитов турнира.

В среду, 2 октября, на Вилла Парк прошел матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором Астон Вилла переиграла Баварию со счетом 1:0.

Судьбу встречи решил один-единственный гол в исполнении Джона Дурана: колумбийский форвард с дальней дистанции умудрился перебросить Мануэля Нойера.

Вашему вниманию видео гола и лучших моментов матча Астон Вилла - Бавария во втором туре Лиги чемпионов:

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Астон Вилла - Бавария 1:0

Гол: Дуран, 79.

Ожидаемые голы (xG): 0.25 - 1.47

Владение мячом: 33% - 67%

Удары: 3 - 16

Удары в створ: 2 - 7

Фолы: 5 - 10

Астон Вилла: Мартинес - Конса, Карлос, Торрес, Динь - Рэмзи (Бэйли, 27 (Матсен, 59)), Онана (Баркли, 59), Тилеманс, Филоджен-Бидас - Роджерс, Уоткинс (Дуран, 70).

Бавария: Нойер - Киммих, Упамекано, Ким (Горецка, 86), Дэвис - Лаймер (Тель, 86), Павлович (Пальинья, 76), Коман (Мусиала, 46), Олисе (Сане, 66), Гнабри - Кейн.

Предупреждения: Матсен, Карлос, Дуран - Упамекано, Гнабри.

Источник: MEGOGO

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