Астон Вилла - Бавария 1:0 видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов 02.10.2024
В среду, 2 октября, на Вилла Парк прошел матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором Астон Вилла переиграла Баварию со счетом 1:0.
Судьбу встречи решил один-единственный гол в исполнении Джона Дурана: колумбийский форвард с дальней дистанции умудрился перебросить Мануэля Нойера.
Вашему вниманию видео гола и лучших моментов матча Астон Вилла - Бавария во втором туре Лиги чемпионов:
Читай также: Трубин отстоял на "ноль" в разгромной победе Бенфики над Атлетико
Астон Вилла - Бавария 1:0
Гол: Дуран, 79.
Ожидаемые голы (xG): 0.25 - 1.47
Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 3 - 16
Удары в створ: 2 - 7
Фолы: 5 - 10
Астон Вилла: Мартинес - Конса, Карлос, Торрес, Динь - Рэмзи (Бэйли, 27 (Матсен, 59)), Онана (Баркли, 59), Тилеманс, Филоджен-Бидас - Роджерс, Уоткинс (Дуран, 70).
Бавария: Нойер - Киммих, Упамекано, Ким (Горецка, 86), Дэвис - Лаймер (Тель, 86), Павлович (Пальинья, 76), Коман (Мусиала, 46), Олисе (Сане, 66), Гнабри - Кейн.
Предупреждения: Матсен, Карлос, Дуран - Упамекано, Гнабри.
Источник: MEGOGO
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!