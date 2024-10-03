Бенфика - Атлетико 4:0: обзор матча и результат игры 02.10.2024

Лиссабонские "орлы" провели чуть ли не лучшую игру в этом сезоне.

В среду, 2 октября, на Эштадиу да Луж в рамках второго тура основной части Лиги чемпионов состоялся матч, в котором Бенфика принимала Атлетико.

Традиционно место в рамке ворот "орлов" занял Анатолий Трубин. И стоит отметить, что в этот вечер у украинского голкипера практически не было работы.

Дело в том, что португальцы полностью деклассировали своего оппонента. Все началось с провала обороны "матрасников" в первом тайме, чем воспользовался Керем Актюркоглу, с близкого расстояния переигравший Яна Облака.

В перерыве Диего Симеоне сделал сразу три замены, но ни к чему хорошему это не привело.

На 52-й минуте за фол Конора Галлахера судья назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал Анхель Ди Мария.

И пока у мадридского коллектива абсолютно ничего не получалось впереди, в обороне все было еще хуже. Сначала Александер Ба довел счет до разгромного, после чего Бенфика получила в свое распоряжение второй пенальти. Оркун Кокчу его заработал, он же его и реализовал.

Бенфика одержала полностью заслуженную победу, а Атлетико с четырьмя ударами за матч (и ни одного в створ) получил заслуженное поражение.

Читай также: Жирона потеряла Цыганкова и проиграла Фейеноорду во втором туре Лиги чемпионов

Статистика матча Бенфика - Атлетико второго тура основной части Лиги чемпионов

Бенфика - Атлетико 4:0

Голы: Актюркоглу, 13, Ди Мария, 52 (пен.), Ба, 75, Кокчу, 84 (пен.).

Ожидаемые голы (xG): 3.93 - 0.26

Владение мячом: 52% - 28%

Удары: 18 - 4

Удары в створ: 10 - 0

Фолы: 6 - 8

Бенфика: Трубин - Ба (Силва, 85), Араужу, Отаменди, Каррерас - Аурснес, Флорентину, Кокчу (Баррейро, 85) - Ди Мария (Рольгайсер, 71), Павлидис (Амдуни, 60), Актюркоглу (Бесте, 71).

Атлетико: Облак - Рейнилдо, Хименес, Витсель - Льоренте (Молина, 33), Де Пауль (Серрано, 46), Коке (Галлахер, 46), Лино - Гризманн (Серлот, 46), Альварес (Симеоне, 60), Корреа.

Предупреждения: Аурснес - Серрано, Хименес, Рейнилдо, Корреа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!