Жирона - Фейеноорд 2:3: обзор матча и результат игры 02.10.2024

Дважды за матч игроки каталонского клуба перепутали ворота, чем очень помогли сопернику.

В среду, 2 октября, на Эстадио Мунисипаль де Монтиливи прошел матч второго тура основной части Лиги чемпионов между Жироной и Фейеноордом.

Виктор Цыганков, как обычно, оказался среди одиннадцати игроков стартового состава "красно-белых". Но, к сожалению, украинец не смог доиграть поединок из-за мышечной травмы, которую он получил еще в первом тайме.

К тому моменту команды уже успели обменяться голами. Точнее, хозяева поля отметились как в чужих, так и в своих воротах: на гол Давида Лопеса пришелся автогол в исполнении Янгеля Эрреры.

В середине первого тайма нидерландцы вышли вперед благодаря результативному удару Антони Миламбо, после чего они имели прекрасную возможность развить преимущество, заработав пенальти. Но Аясе Уэда с "точки" не смог переиграть Пауло Гассанигу.

Сразу после перерыва Давид Ганцко сравнял счет, но его взятие ворот отменили из-за офсайда. А на 67-й минуте Боян Миовски повторил "подвиг" Уэды - с его 11-метровым ударом справился Тимон Велленройтер.

Источник: Getty Images

Но каталонцы все же смогли забить второй раз - это Донни ван де Бек замкнул передачу Арно Данжумы, который заменил Цыганкова в первом тайме.

Вот только испанцы радовались недолго, потому что спустя несколько минут они записали на свой счет второй автогол за вечер. В этот раз собственные ворота поразил Ладислав Крейчи, не сумев как следует прервать прострел с фланга.

В итоге Жирона потерепла второе поражение, а Фейеноорд завоевал первую победу.

Статистика матча Жирона - Фейеноорд второго тура основной части Лиги чемпионов

Жирона - Фейеноорд 2:3

Голы: Лопес, 19, ван де Бек, 74 - Эррера, 23 (аг), Миламбо, 33, Крейчи, 79 (аг).

На 36-й минуте Аясе Уэда (Фейеноорд) не реализовал пенальти (вратарь).

На 67-й минуте Боян Миовский (Жирона) не реализовал пенальти (вратарь).

Ожидаемые голы (xG): 2.07 - 1.63

Владение мячом: 64% - 36%

Удары: 13 - 8

Удары в створ: 6 - 2

Фолы: 11 - 15

Жирона: Гассанига - Мартинес, Лопес, Крейчи, Гутьеррес - ван де Бек (Порту, 82), Эррера (Ромеро, 82), Мартин - Цыганков (Данжума, 29), Миовски (Стуани, 75), Хиль (Асприлья, 75).

Фейеноорд: Велленройтер - Лотомба (Гонсалес, 82), Белен, Ганцко, Буэну (Траунер, 71) - Тимбер, Хван, Миламбо (Иванушец, 82) - Бен-Осман (Зерруки, 61), Уэда (Карранса, 71), Пайшан.

Предупреждения: Эррера, Мартин, Лопес, Данжума, ван де Бек, Стуани - Бен-Осман, Буэну, Хван.

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