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Цыганков получил травму в первом тайме матча Жирона - Фейеноорд

Плохие новости для сборной Украины за неделю до матчей Лиги наций.
Сегодня, 20:37
Виктор Цыганков и Тимон Велленройтер / Getty Images
Виктор Цыганков и Тимон Велленройтер / Getty Images

В рамках второго тура основной части Лиги чемпионов сошлись Жирона и Фейеноорд.

В стартовом составе каталонцев вышел Виктор Цыганков, для которого этот матч принес разочарование.

На 25-й минуте во время атаки каталонского клуба вингер захромал, после чего упал на газон и попросил замену. В итоге место украинца на поле занял Арно Данжума.

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Это произошло при ничейном счете 1:1, однако на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе нидерландцев (1:2).

Напомним, что Виктор Цыганков попал в заявку сборной Украины на предстоящие матчи Лиги наций против Грузии и Чехии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фейеноорд Виктор Цыганков Жирона

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