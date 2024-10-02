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"Надеюсь, покажет хорошую игру": Тренер Челси анонсировал выход Мудрика на поле в матче Лиги конференций

Лондонская команда 3 октября проведет домашний поединок с бельгийским Гентом.
Сегодня, 17:42
Михаил Мудрик и Энцо Мареска / Getty Images
Михаил Мудрик и Энцо Мареска / Getty Images

Главный тренер лондонского Челси Энцо Мареска высказался об украинском вингере Михаиле Мудрике.

Наставник "синих" выразил надежду, что украинец сможет проявить себя с лучшей стороны в ближайшем домашнем матче Лиги конференций против Гента, который состоится в четверг, 3 октября.

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"Кажется, Миша играл с первых минут против Вулверхэмптона в АПЛ. Мы дали ему несколько матчей. Все игроки хотят быть в старте, но иногда это невозможно. Против Барроу Миша сыграл очень хорошо. Надеюсь, он покажет хорошую игру завтра.

Я не думаю, что у Миши есть недостаток уверенности. Это Миша, и ему нужно что-то улучшить, как и остальным. Но мы довольны тем, как он работает", - приводит слова Марески Football.London.

Ранее сообщалось, что Transfermarkt обновил трансферную стоимость Мудрика и Зинченко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси гент Михаил Мудрик Энцо Мареска

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