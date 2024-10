Мудрик провел индивидуальное занятие сразу после тренировки

Вингер Челси Михаил Мудрик провел дополнительное время на поле сразу после тренировки.

Украинский футболист занимался 30 минут уже после того, когда все остальные игроки уже завершили тренировку.

Mykhailo Mudryk spent an extra 30 minutes practising after all the other players left, wants to do better and I hope tomorrow night he starts and gets a chance to show what he can do. He is a confidence player and am sure as soon as the first goal goes on several will follow. pic.twitter.com/7oAa8eI2DU