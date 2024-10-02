iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Украина - Бразилия: онлайн-трансляция матча полуфинала ЧМ-2024 по футзалу 02.10.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция матча украинской национальной футзальной команды.
Сегодня, 09:50
Сборная Украины по футзалу /АФУ
Сборная Украины по футзалу /АФУ

В среду, 2 октября, сборная Украины сыграет с Бразилей в 1/2 финала чемпионата мира-2024 по футзалу, который проходит в Узбекистане.

Команда Александра Косенко преодолела два раунда в плей-офф. В первом была обыграна сборная Нидерландов - 3:1, а во втором - Венесуэла - 9:4.

Бразилия, в свою очередь, выбила Коста-Рику (5:0) и Марокко (3:1).

Матч Украина - Бразилия будет сыгран в Ташкенте на Хумо Арене. Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина - Бразилия

Трансляция матча Украина - Бразилия будет доступна в этой новости 2 октября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 18:00 по Киеву.

В Украине этот поединок в прямом эфире будут транслировать платформы Суспільне Спорт (диджитал, региональные каналы, YouTube-канал, сайт).

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех матчей чемпионата мира-2024 по футзалу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Шеннон Бриггс назвал фаворита реванша Усик - Фьюри Шеннон Бриггс назвал фаворита реванша Усик - Фьюри
Михайлюк: Моя роль в Юте четкая - я должен забрасывать мяч Михайлюк: Моя роль в Юте четкая - я должен забрасывать мяч
ЧМ-2024 по футзалу: Украина сыграет с Бразилией в полуфинале ЧМ-2024 по футзалу: Украина сыграет с Бразилией в полуфинале
Мадонна в шапке-ушанке посетила матч Челси со своим молодым бойфрендом Мадонна в шапке-ушанке посетила матч Челси со своим молодым бойфрендом
Помочь журналистам

Видео

Битва штрафных ударов – два стандарта спорят за "лучший гол дня" Лиги чемпионов
Битва штрафных ударов – два стандарта спорят за "лучший гол дня" Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер сыграет в Лиге чемпионов, Украина на чемпионате мира
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
УПЛ: Заря победой над Ворсклой закрыла восьмой тур
просмотров
Лига чемпионов: разгромные победы Барселоны, Манчестер Сити, Интера, фиаско ПСЖ и Милана
просмотров

Последние новости

Бокс13:05
Шеннон Бриггс назвал фаворита реванша Усик - Фьюри
НБА12:59
Михайлюк: Моя роль в Юте четкая - я должен забрасывать мяч
12:40
ЧМ-2024 по футзалу: Украина сыграет с Бразилией в полуфинале
Европа12:25
Мадонна в шапке-ушанке посетила матч Челси со своим молодым бойфрендом
Лига Европы11:55
Хоффенхайм - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Бокс11:23
"Я не могу поверить": Шеннон Бриггс оценил поражение Джошуа от Дюбуа
Украина11:01
Шапаренко вступил в перепалку с фанатом, который наехал на игроков Динамо из-за поражения от Лацио
Бокс10:36
Опетая заявил о желании подраться с Усиком
Лига Чемпионов10:20
Шахтер - Аталанта: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Европа10:14
Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK