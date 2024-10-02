Украина - Бразилия: онлайн-трансляция матча полуфинала ЧМ-2024 по футзалу 02.10.2024

В среду, 2 октября, сборная Украины сыграет с Бразилей в 1/2 финала чемпионата мира-2024 по футзалу, который проходит в Узбекистане.

Команда Александра Косенко преодолела два раунда в плей-офф. В первом была обыграна сборная Нидерландов - 3:1, а во втором - Венесуэла - 9:4.

Бразилия, в свою очередь, выбила Коста-Рику (5:0) и Марокко (3:1).

Матч Украина - Бразилия будет сыгран в Ташкенте на Хумо Арене. Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина - Бразилия

Трансляция матча Украина - Бразилия будет доступна в этой новости 2 октября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 18:00 по Киеву.

В Украине этот поединок в прямом эфире будут транслировать платформы Суспільне Спорт (диджитал, региональные каналы, YouTube-канал, сайт).

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех матчей чемпионата мира-2024 по футзалу.

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