Украина - Бразилия: онлайн-трансляция матча полуфинала ЧМ-2024 по футзалу 02.10.2024
В среду, 2 октября, сборная Украины сыграет с Бразилей в 1/2 финала чемпионата мира-2024 по футзалу, который проходит в Узбекистане.
Команда Александра Косенко преодолела два раунда в плей-офф. В первом была обыграна сборная Нидерландов - 3:1, а во втором - Венесуэла - 9:4.
Бразилия, в свою очередь, выбила Коста-Рику (5:0) и Марокко (3:1).
Матч Украина - Бразилия будет сыгран в Ташкенте на Хумо Арене. Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина - Бразилия
Трансляция матча Украина - Бразилия будет доступна в этой новости 2 октября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 18:00 по Киеву.
В Украине этот поединок в прямом эфире будут транслировать платформы Суспільне Спорт (диджитал, региональные каналы, YouTube-канал, сайт).
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех матчей чемпионата мира-2024 по футзалу.
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