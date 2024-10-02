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Барселона объявила о подписании Щенсны

Польский футболист возобновил карьеру игрока.
Сегодня, 16:00
Войцех Щенсны / Getty Images
Войцех Щенсны / Getty Images

Барселона официально подписала экс-вратаря сборной Польши Войцеха Щенсны.

Стороны заключили контракт до лета следующего года.

Отметим, что по итогу прошлого сезона Войцех завершил профессиональную карьеру. Сейчас он вернулся в футбол, подписав соглашение с Барселоной, в составе которого травмировался основной вратарь Марк Андре Тер Штеген.

За свою карьеру Щенсны провел более 500 матчей, 75 из которых в Лиге чемпионов. В составе польской сборной он сыграл 84 матча, приняв участие в двух чемпионатах мира и четырех чемпионатах Европы.

Ранее сообщалось, что Барселона продлила контракт с серьезно травмированным воспитанником.

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