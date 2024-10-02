Барселона объявила о подписании Щенсны
Барселона официально подписала экс-вратаря сборной Польши Войцеха Щенсны.
Стороны заключили контракт до лета следующего года.
Szczęsny is culer! 💙❤️ pic.twitter.com/B1S3RVBd2L— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 2, 2024
Отметим, что по итогу прошлого сезона Войцех завершил профессиональную карьеру. Сейчас он вернулся в футбол, подписав соглашение с Барселоной, в составе которого травмировался основной вратарь Марк Андре Тер Штеген.
За свою карьеру Щенсны провел более 500 матчей, 75 из которых в Лиге чемпионов. В составе польской сборной он сыграл 84 матча, приняв участие в двух чемпионатах мира и четырех чемпионатах Европы.
Ранее сообщалось, что Барселона продлила контракт с серьезно травмированным воспитанником.
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