Барселона продлила контракт с серьезно травмированным воспитанником

Испанская Барселона поддержала не словом, а делом травмированного 17-летнего воспитанника Марка Берналя.

Как сообщает пресс-служба "сине-гранатовых", опорный полузащитник получил новый контракт. Срок соглашения будет действительным до июня 2026 года.

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Что касается финансовых аспектов, то в контракте Берналя прописана клаусула в 500 млн евро. Зарплата испанского таланта остается неизвестной.

Отметим, что Берналь больше не сыграет в этом сезоне. В матче 4-го тура Марк разорвал крестообразную связку в игровом эпизоде.

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