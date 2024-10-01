Барселона продлила контракт с серьезно травмированным воспитанником
Каталонцы проявили доверие к Марку Берналю.
Испанская Барселона поддержала не словом, а делом травмированного 17-летнего воспитанника Марка Берналя.
Как сообщает пресс-служба "сине-гранатовых", опорный полузащитник получил новый контракт. Срок соглашения будет действительным до июня 2026 года.
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Что касается финансовых аспектов, то в контракте Берналя прописана клаусула в 500 млн евро. Зарплата испанского таланта остается неизвестной.
Отметим, что Берналь больше не сыграет в этом сезоне. В матче 4-го тура Марк разорвал крестообразную связку в игровом эпизоде.
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