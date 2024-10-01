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Барселона продлила контракт с серьезно травмированным воспитанником

Каталонцы проявили доверие к Марку Берналю.
Сегодня, 08:20
Марк Берналь / Getty Images
Марк Берналь / Getty Images

Испанская Барселона поддержала не словом, а делом травмированного 17-летнего воспитанника Марка Берналя.

Как сообщает пресс-служба "сине-гранатовых", опорный полузащитник получил новый контракт. Срок соглашения будет действительным до июня 2026 года.

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Что касается финансовых аспектов, то в контракте Берналя прописана клаусула в 500 млн евро. Зарплата испанского таланта остается неизвестной.

Отметим, что Берналь больше не сыграет в этом сезоне. В матче 4-го тура Марк разорвал крестообразную связку в игровом эпизоде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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