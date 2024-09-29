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Флик нашел причины разгромного поражения Барселоны в Ла Лиге

Каталонцы впервые в сезоне уступили в матче чемпионата Испании.
Сегодня, 07:24
Ханс-Дитер Флик / Getty Images
Ханс-Дитер Флик / Getty Images

Барселона неожиданно проиграла Осасуни в восьмом туре испанской Примеры, потерпев первое поражение во внутренних соревнованиях этого сезона.

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Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик подвел итоги поединка, найдя причины поражения в большом количестве травмированных.

Мы должны принять это поражение. Мы плохо играли. Я беру ответственность на себя. Это была не очень хорошая игра. Мы сделали много ошибок.

Мы провели большую ротацию команды. Возможно, это одна из причин, но она была необходима, потому что много матчей. Ротация не оправдание, но у нас не было другого выхода. Это моя обязанность – заботиться об игроках. Некоторые из них отыграли слишком много минут. Им был необходим отдых

Если вы хотите кого-то винить, вините меня. Я совершил ошибки. Я привлекал игроков слишком часто, мы должны были дать им отдых.

У нас есть матчи каждые 3 дня, мы должны продолжать. До сих пор команда работала очень хорошо. Мы все еще на правильном пути. У нас есть два дня, чтобы подготовиться к важному матчу во вторник. Надеюсь, мы увидим другое лицо этой команды.

Я чувствую, что мы могли выиграть, если бы играли хорошо с самого начала. Во втором тайме вы могли увидеть, что, когда мы хорошо играем и двигаемся, то создаем моменты.

Если взглянуть на наш состав на данный момент, то у нас всего три полузащитника и один защитник, играющий на позиции хавбека. Это нелегко, но мы принимаем это. Также у нас много травмированных, но это не оправдание", - цитирует Флика Barça Universal.

Напомним, сейчас Барселона возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Подопечные Флик имеют в своем активе 21 турнирный пункт после 8 сыгранных матчей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ханс-Дитер Флик ФК Барселона

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