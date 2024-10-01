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Шахтер - Аталанта: где смотреть матч Лиги чемпионов 02.10.2024

Узнайте на ISPORT, где смотреть поединок, а также место и время его проведения. Команды встретятся на основном этапе Лиги чемпионов-2024/25.
Сегодня, 15:00
Шахтер - Аталанта: где смотреть матч / Getty Images
Шахтер - Аталанта: где смотреть матч / Getty Images

В среду, 2 октября, Шахтер встретится с Аталантой в рамках второго тура основной стадии Лиги чемпионов.

"Горняки" начали свой путь в реформированном главном еврокубке гостевой нулевой ничьей против еще одной итальянской команды Болоньи. Бергамаски в стартовом туре с таким же счетом разошлись миром с лондонским Арсеналом.

Матч Шахтер - Аталанта состоится в немецком Гельзенкирхене на Арене АуфШальке. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Где и когда смотреть матч Шахтер - Аталанта

На ISPORT будет доступна текстовая трансляция матча Шахтер - Аталанта, где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Матч начнется 2 октября в 19:45 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине поединок между украинской и итальянской командами в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

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Где состоится матч Шахтер - Аталанта

Предстоящий матч с Аталантой будет для Шахтера номинально домашним, поскольку из-за полномасштабной войны россии против Украины донецкая команда не может играть на своем поле и вынуждена проводить поединки за границей.

"Горняки" примут итальянскую команду в немецком Гельзенкирхене. Матч состоится на Фельтинс-Арене или Арене АуфШальке для УЕФА, которая является домашней для футбольного клуба Шальке, а также здесь свои поединки проводила сборная Германии.

Этот стадион также принимал матчи чемпионата мира 2006 года и недавнего Евро-2024.

Источник: Getty Images

Арена является многофункциональной и используется для соревнований по другим видам спорта. В частности, на ней проводились хоккейные матчи, поединки по американскому футболу, спидвей, на стадионе проходит биатлонная Рождественская гонка, здесь дрался Владимир Кличко.

Вместимость стадиона, где состоится матч Шахтер - Аталанта, составляет 54 740 зрителей на международных футбольных поединках.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на матч Шахтер - Аталанта.

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