Шахтер - Аталанта: прогноз на матч Лиги чемпионов 03.10.2024
В среду, 2 октября, Шахтер проведет матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов, встретившись с Аталантой.
"Горняки" стартовали в нынешнем розыгрыше реформированного главного еврокубка с нулевой ничьей против еще одной итальянской команды Болоньи. Бергамаски же с аналогичным счетом завершили свой поединок первого тура с лондонским Арсеналом.
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Матч Шахтер - Аталанта состоится в немецком Гельзенкирхене на Арене АуфШальке. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Коэффициент и ставки на матч Лиги чемпионов Шахтер - Аталанта
В предстоящем поединке эксперты считают фаворитом итальянскую команду, отдавая ей предпочтение в противостоянии с украинским коллективом.
Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Аталанта
- Победа Шахтера - 5.10
- Ничья - 4.00
- Победа Аталанты - 1.72
Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Шахтера и Аталанты забьют, составляет 1.77, а на противоположный результат - 2.05.
Статистика противостояния Шахтера и Аталанты
Шахтер и Аталанта в своей истории провели между собой два матча, встретившись относительно недавно на групповом этапе Лиги чемпионов. В сезоне-2019/2020 сначала Шахтер в гостях одержал победу 2:1, а после на своем поле был разгромлен со счетом 0:3.
Шахтер - Аталанта
1 Победы 1
0 Ничьи 0
2 Голы 4
Подопечные Марино Пушича в основном этапе Лиги чемпионов еще встретятся с Арсеналом, Янг Бойз, ПСВ, Баварией, Брестом и Боруссией Дортмунд.
Бергамаски на стадии лиги также сыграют с Селтиком, Штутгартом, Янг Бойз, Реалом, Штурмом и Барселоной.
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Аталанта.
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