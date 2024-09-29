Шахтер - Аталанта: прогноз на матч Лиги чемпионов 03.10.2024

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом матче между украинской и итальянской командами.

В среду, 2 октября, Шахтер проведет матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов, встретившись с Аталантой.

"Горняки" стартовали в нынешнем розыгрыше реформированного главного еврокубка с нулевой ничьей против еще одной итальянской команды Болоньи. Бергамаски же с аналогичным счетом завершили свой поединок первого тура с лондонским Арсеналом.

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Матч Шахтер - Аталанта состоится в немецком Гельзенкирхене на Арене АуфШальке. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Лиги чемпионов Шахтер - Аталанта

В предстоящем поединке эксперты считают фаворитом итальянскую команду, отдавая ей предпочтение в противостоянии с украинским коллективом.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Аталанта

Победа Шахтера - 5.10

- 5.10 Ничья - 4.00

- 4.00 Победа Аталанты - 1.72

Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Шахтера и Аталанты забьют, составляет 1.77, а на противоположный результат - 2.05.

Статистика противостояния Шахтера и Аталанты

Шахтер и Аталанта в своей истории провели между собой два матча, встретившись относительно недавно на групповом этапе Лиги чемпионов. В сезоне-2019/2020 сначала Шахтер в гостях одержал победу 2:1, а после на своем поле был разгромлен со счетом 0:3.

Шахтер - Аталанта

1 Победы 1

0 Ничьи 0

2 Голы 4

Источник: Getty Images

Подопечные Марино Пушича в основном этапе Лиги чемпионов еще встретятся с Арсеналом, Янг Бойз, ПСВ, Баварией, Брестом и Боруссией Дортмунд.

Бергамаски на стадии лиги также сыграют с Селтиком, Штутгартом, Янг Бойз, Реалом, Штурмом и Барселоной.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Аталанта.

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