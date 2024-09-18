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Болонья - Шахтер 0:0: обзор матча и результат игры 18.09.2024

Команда Марино Пушича стартовала в Лиге чемпионов нулями на табло.
Сегодня, 21:50
Болонья - Шахтер / Getty Images
Болонья - Шахтер / Getty Images

В среду, 18 сентября, на Стадио Ренато Далл'Ара состоялся матч первого тура основной части Лиги чемпионов сезона-2024/25 между Болоньей и Шахтером.

Эта игра явно могла пройти по другому сценарию, но свои правки внесла погода - стадион заливал дождь.

Но погода явно не помешала донецкому клубу здорово начать поединок и очень быстро заработать пенальти: Штефан Пош в своей штрафной завалил Эгиналду.

Но, к сожалению, украинцы не смогли воспользоваться такой прекрасной возможностью выйти вперед.

К мячу подошел Георгий Судаков, который не смог переиграть Лукаша Скорупски - хавбек сборной Украины впервые в карьере не реализовал 11-метровый.

Источник: Getty Images

Вообще польский вратарь стал чуть ли не главной звездой первого тайма. После взятого пенальти он отправил в "нокаут" Даниила Сикана: пытаясь выбить мяч кулаком, голкипер ударил форварда по лицу.

Судья никак не наказал Скорупски, а Сикан с разбитым носом ушел с поля. Вскоре к нему присоединился Ефим Конопля, также получивший повреждение. В итоге за первые 45 минут Марино Пушич был вынужден делать сразу две замены.

Источник: Getty Images

Если в первом тайме "горняки" больше владели мячом, то после перерыва итальянцы забрали его себе. И это не говоря о тотальном преимуществе по моментам.

К счастью, это был день Дмитрия Ризныка, который несколько раз спас свою команду в опасных ситуациях.

По сути, большую часть встречи "россоблу" владели инициативой, а гости пытались воспользоваться своими немногочисленными моментами. Но ни одни, ни другие не смогли убрать один ноль с табло.

Шахтер начал Лигу чемпионов нулевой ничьей с Болоньей. Следующим соперником украинской команды будет Аталанта.

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Статистика матча Болонья - Шахтер первого тура основной части Лиги чемпионов

Болонья - Шахтер 0:0

На 4-й минуте Георгий Судаков (Шахтер) не реализовал пенальти (вратарь).

Ожидаемые голы (xG): 1.48 - 0.87
Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 18 - 4
Удары в створ: 5 - 1
Фолы: 13 - 12

Болонья: Скорупски - Пош, Бейкема, Лукуми, Ликояннис (Миранда, 78) - Фаббиан (Урбански, 78), Фройлер, Моро (Побега, 65) - Орсолини (Айлинг-Джуниор, 65), Кастро (Даллинга, 65), Ндое.

Шахтер: Ризнык - Конопля (Тобиас, 41), Бондарь, Матвиенко, Педриньо - Бондаренко (Степаненко, 79), Крыськив, Судаков (Гомес, 79) - Зубков (Траоре, 79), Сикан (Невертон, 35), Эгиналду.

Предупреждения: Пош, Кастро - Бондарь, Тобиас, Степаненко, Гомес.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: болонья Шахтер Донецк

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