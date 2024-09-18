Шахтер потерял двух игроков из-за травм в первом тайме матча с Болоньей

У украинской команды возникли серьезные кадровые проблемы еще по ходу первых 45 минут игры.

Шахтер приехал в Италию на матч первого тура основной части Лиги чемпионов против Болоньи.

По ходу первых 45 минут игры украинский коллектив понес потери - главный тренер "горняков" Марино Пушич был вынужден делать сразу две замены.

На 35-й минуте с поля ушел Даниил Сикан, которого "нокаутировал" вратарь итальянского коллектива Лукаш Скорупски. Вместо форварда вышел Невертон.

А спустя всего шесть минут на лавку запасных отправился еще и Ефим Конопля, его заменил Винисиус Тобиас.

Читай также: Палкин вспомнил трансфер Мудрика в Челси: Для Шахтера это было историческое соглашение

Отметим, что на первых минутах встречи Шахтер имел возможность выйти вперед, но Георгий Судаков не реализовал пенальти - Скорупски намертво взял удар хавбека сборной Украины.

Напомним, что на ISPORT доступна онлайн-трансляция, благодаря которой можно следить за событиями матча между Болоньей и Шахтером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!