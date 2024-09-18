Палкин вспомнил трансфер Мудрика в Челси: Для Шахтера это было историческое соглашение

Украинский вингер Михаил Мудрик минувшей зимой перебрался в лондонский Челси из донецкого Шахтера. "Горняки" получили 70+30 миллионов, что сделало переход самым дорогим трансфером украинца.

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Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин вспомнил трансфер Мудрика в Лондон, отметив это соглашение в истории клуба:

"Для нас это было историческое соглашение. Еще никогда украинский футболист не переходил за такую ​​сумму! Арсенал тоже хотел его подписать и предлагал большие деньги. Но мы выбрали Челси. Это соглашение помогло нам показать нашу силу на трансферном рынке", - сказал Палкин в комментарии T-online.

Напомним, что Мудрик может перейти в Интер. Лондонцы хотят обменять троих своих игроков на звездного форварда миланцев.

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