Между Мудриком и Шапаренко произошел конфликт в расположении сборной Украины - Цыганык

Известный журналист Игорь Цыганык во время эфира своей программы "Циганик LIVE" рассказал о конфликте, который недавно произошел в расположении сборной Украины.

По информации Цыганыка, Михаил Мудрик и Николай Шапаренко не могли определить, кто должен играть под десятым номером.

"Представьте себе, футболисты сборной после провального поединка против Албании (1:2) не могли поделить номер, под которым они выйдут на следующую игру. Это нормально? Это может такое произойти? Как можно говорить, что эти футболисты должны думать прежде всего о том, во что они должны играть на футбольном поле?".

"Была какая ситуация. В свое время Шапаренко травмировался и не имел возможности участвовать в квалификационных матчах к Евро-2024, приезжал Мудрик и ему дали 10-й номер, под которым до этого играл Шапаренко. Шапаренко отыграл под другим номером даже на Евро-2024, потому что он считал, что это справедливо, что футболист, который начинал отборочный этап, должен отыграть под этим номером на чемпионате Европы".

"Закончился чемпионат Европы, Шапаренко приехал и вернул себе 10-й номер. Мудрик пропустил первую игру против Албании и в перерыве между двумя поединками из окружения Мудрика начали названивать в штаб сборной, чтобы Мудрику вернули 10-й номер, иначе может быть не очень хорошо, скажем так".

Источник: Getty Images

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"Сам Мудрик также настаивал, что ему было бы лучше играть под 10-м номером. Хорошо, что дело взял в свои руки Ярмоленко, который сказал, что 10-й номер будет у Шапаренко. Потому что Шапаренко до этого играл под 10-м номером, он забивал Франции под 10-м номером, он старший, он заслужил этот 10-й номер, и он играл в первом поединке под этим 10-м номером. Как следствие, Мудрик вышел под 20-м номером, но уже вышел недоволен".

"Ничего бы не было, если бы на самом деле эта команда всех выносила в одни ворота. Если бы это было так, но оно не так. Мне странно, что здесь вся страна плачет после поражения от Албании, а футболисты не могут поделить и понять, о чем они думают вообще. О том, под каким номером выходить на поле? Это же неправильно", - приводит слова Цыганыка FottballHub.

Сборная Украины проиграла обе стартовые игры Лиги наций-2024/25 против Албании (1:2) и Чехии (2:3). Следующие матчи турнира пройдут в октябре.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех матчей Лиги наций-2024/25.

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