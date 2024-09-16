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Тренер Болоньи: Гимн Лиги чемпионов заставит моих игроков выложиться против Шахтера на 100%

Винченцо Итальяно считает, что участие в главном еврокубке придаст его подопечным больше сил и мотивации.
Сегодня, 18:59
Винченцо Итальяно / Getty Images
Винченцо Итальяно / Getty Images

В среду, 18 сентября, Шахтер начнет свой путь по Лиге чемпионов нового формата. Первым оппонентом "горняков" станет сенсация прошлого сезона Серии А Болонья.

Главный тренер итальянского клуба Винченцо Итальяно поговорил насчет будущего противостояния с украинцами.

"Я уверен, что когда ребята впервые услышат эту мелодию, этот гимн Лиги чемпионов, и выйдут на поле, они смогут найти в себе дополнительные силы, чтобы выжать максимум из того, что мы подготовили", - приводит слова Итальяно официальный сайт УЕФА.

"Мы хорошо подготовились к игре. Осознание того, что мы в Лиге чемпионов, должно придать команде необходимый подъем".

Источник: Getty Images

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Наставник "россоблу" рассказал о подготовке своих подопечных к матчам с "командами высочайшего класса".

"Нам противостоят две лучшие команды Португалии, Ливерпуль, Астон Вилла, Монако, Шахтер. Все они - команды высочайшего класса. Все они очень хорошо организованы. Нам нужно быть очень смелыми, когда мы будем принимать их, и именно над этим мы будем работать в процессе подготовки".

"В этом клубе царит прекрасная атмосфера. Болельщики демонстрируют удивительную любовь к игрокам. Страсть здесь заразительна, а преданность команде просто поразительна".

И на поле мы должны играть сердцем и душой, потому что болельщики будут вести нас за собой. Это команда с 12-м игроком на трибунах. Мы отдадим все, что у нас есть, чтобы они гордились своей командой.

Напомним, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Шахтера и Болоньи, которая начнется в 19:45 по киевскому времени.

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