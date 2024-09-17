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Челси предлагает Интеру Мудрика и еще двух игроков за их лидера - источник

Лондонцы хотят усилиться Лаутаро Мартинесом.
Сегодня, 14:38
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

У украинского вингера Михаила Мудрика появился интересный вариант продолжения карьеры.

Как сообщает Inter Live, Мудрик может стать частью обмена между Челси и Интером. Лондонцы хотят получить Лаутаро Мартинеса.

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Кроме Михаила «синие» хотят отдать «нерадзурри» также Бенуа Бадиашиля и Карни Чуквуемеку. Реакция руководства миланского клуба на такое предложение пока неизвестна.

В текущем сезоне украинец провел 4 матча, отдав 1 ассист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси интер Михаил Мудрик

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