Челси предлагает Интеру Мудрика и еще двух игроков за их лидера - источник
Лондонцы хотят усилиться Лаутаро Мартинесом.
У украинского вингера Михаила Мудрика появился интересный вариант продолжения карьеры.
Как сообщает Inter Live, Мудрик может стать частью обмена между Челси и Интером. Лондонцы хотят получить Лаутаро Мартинеса.
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Кроме Михаила «синие» хотят отдать «нерадзурри» также Бенуа Бадиашиля и Карни Чуквуемеку. Реакция руководства миланского клуба на такое предложение пока неизвестна.
В текущем сезоне украинец провел 4 матча, отдав 1 ассист.
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