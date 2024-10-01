Шахтер - Аталанта: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 02.10.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция матча украинской команды в еврокубковом турнире.

В среду, 2 октября, Шахтер сыграет против Аталанты в матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов.

Команда Марино Пушича стартовала в нынешнем розыгрыше обновленного главного еврокубка нулевой ничьей с еще одним представителем итальянской Серии А Болоньей. Бергамаски в свою очередь с аналогичным счетом завершили свой поединок первого тура против лондонского Арсенала.

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Матч Шахтер - Аталанта будет сыгран в немецком Гельзенкирхене на Арене АуфШальке. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер - Аталанта

Трансляция матча Шахтер - Аталанта будет доступна в этой новости 2 октября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 19:45 по Киеву.

В Украине этот поединок в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

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В своей истории Шахтер и Аталанта ранее провели между собой два матча, встретившись на групповой стадии Лиги чемпионов-2019/2020. Соперники обменялись гостевыми победами: сначала "горняки" выиграли 2:1, а после бергамаски разгромили оппонента 3:0.

Источник: Getty Images

Шахтер в основном раунде Лиги чемпионов еще встретятся с Арсеналом, Янг Бойз, ПСВ, Баварией, Брестом и Боруссией Дортмунд.

Аталанта на стадии лиги также сыграет с Селтиком, Штутгартом, Янг Бойз, Реалом, Штурмом и Барселоной.

Напомним, что на ISPORT доступен прогноз на матч Шахтер - Аталанта.

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