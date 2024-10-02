Битва штрафных ударов – два стандарта спорят за "лучший гол дня" Лиги чемпионов

Накануне прошел первый игровой день второго тура основного раунда Лиги чемпионов, во время которого прошли девять поединков.

УЕФА выбрал два гола из остальных, претендующих на звание лучшего по итогам этого игрового дня.

Первый гол - в исполнении финского полузащитника пражской Спарты Каана Кайринена, который левой ногой со штрафного поразил точно девятку ворот немецкого Штутгарта.

Его соперник – мяч Хакана Чалханоглу из практически такого же стандарта, но уже правой ногой и в дальний угол.

Со всеми результатами и календарем следующих матчей Лиги чемпионов можно ознакомиться на ISPORT.

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