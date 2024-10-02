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Битва штрафных ударов – два стандарта спорят за "лучший гол дня" Лиги чемпионов

Два полузащитника смогли отличиться шедеврами.
Сегодня, 07:10
Хакан Чалханоглу / Getty Images
Хакан Чалханоглу / Getty Images

Накануне прошел первый игровой день второго тура основного раунда Лиги чемпионов, во время которого прошли девять поединков.

УЕФА выбрал два гола из остальных, претендующих на звание лучшего по итогам этого игрового дня.

Первый гол - в исполнении финского полузащитника пражской Спарты Каана Кайринена, который левой ногой со штрафного поразил точно девятку ворот немецкого Штутгарта.

Его соперник – мяч Хакана Чалханоглу из практически такого же стандарта, но уже правой ногой и в дальний угол.

Со всеми результатами и календарем следующих матчей Лиги чемпионов можно ознакомиться на ISPORT.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лучший гол

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Битва штрафных ударов – два стандарта спорят за "лучший гол дня" Лиги чемпионов
Битва штрафных ударов – два стандарта спорят за "лучший гол дня" Лиги чемпионов

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