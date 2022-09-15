Карате-гол Холанда, соло Гомеса или пушка Стоунза: претенденты на звание автора лучшего гола Лиги чемпионов
Названа четверка самых ярких результативных ударов на стадии второго тура группового этапа турнира.
УЕФА назвал четверых претендентов на звание автора лучшего гола по итогам второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
В список вошел гол Гомеса, который совершил сольный проход в матче Спортинг - Тоттенхэм (2:0). Противостояние Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд (2:1) запомнилось несколькими яркими голами: карате-гол Эрлинга Холанда и дальний выстрел Джона Стоунза.
Четвертым претендентом на награду является Мислав Оршич, который забил гол престижа в матче с Миланом (1:3), завершив красивую комбинацию.
Haaland, Arthur Gomes, Oršić, Stones...— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 14, 2022
Goal of the Week! ⚽️ A, B, C or D? 🤷#UCLGOTW || @Heineken || #UCL
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