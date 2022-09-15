Карате-гол Холанда, соло Гомеса или пушка Стоунза: претенденты на звание автора лучшего гола Лиги чемпионов

УЕФА назвал четверых претендентов на звание автора лучшего гола по итогам второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

В список вошел гол Гомеса, который совершил сольный проход в матче Спортинг - Тоттенхэм (2:0). Противостояние Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд (2:1) запомнилось несколькими яркими голами: карате-гол Эрлинга Холанда и дальний выстрел Джона Стоунза.

Четвертым претендентом на награду является Мислав Оршич, который забил гол престижа в матче с Миланом (1:3), завершив красивую комбинацию.

На ISPORT доступно расписание и результаты Лиги чемпионов.