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Карате-гол Холанда, соло Гомеса или пушка Стоунза: претенденты на звание автора лучшего гола Лиги чемпионов

Названа четверка самых ярких результативных ударов на стадии второго тура группового этапа турнира.
Сегодня, 08:02
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images
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УЕФА назвал четверых претендентов на звание автора лучшего гола по итогам второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

В список вошел гол Гомеса, который совершил сольный проход в матче Спортинг - Тоттенхэм (2:0). Противостояние Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд (2:1) запомнилось несколькими яркими голами: карате-гол Эрлинга Холанда и дальний выстрел Джона Стоунза. 

Четвертым претендентом на награду является Мислав Оршич, который забил гол престижа в матче с Миланом (1:3), завершив красивую комбинацию.

На ISPORT доступно расписание и результаты Лиги чемпионов.

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