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Ямал - автор лучшего гола сезона Лиги Чемпионов-2024/25

Гол вингера Барселоны признан лучшим в прошедшей кампании.
Сегодня, 11:35       Автор: Василий Войтюк
Ламин Ямал / Getty Images
Ламин Ямал / Getty Images

УЕФА представил десятку лучших голов сезона Лиги чемпионов-2024/25, которую возглавил 17-летний игрок Барселоны Ламин Ямал.

Лучшим голом сезона стал его гол, забитый в ворота миланского Интера во время первого полуфинального матча (3:3).

В тройку лучших голов также вошли результативные удары форварда Интера Лаутаро Мартинеса и полузащитника Арсенала Деклана Райса. Стоит также отметить, что Ямал занял еще и девятое место в списке.

Топ-10 голов Лиги чемпионов в сезоне 2024/25:

  1. Ламин Ямал, Барселона – Интер (3:3), (полуфинал, первый матч);
  2. Лаутаро Мартинес, Бавария – Интер (1:2), (четвертьфинал, первый матч);
  3. Деклан Райс, Арсенал – Реал (3:0), (четвертьфинал, первый матч);
  4. Килиан Мбаппе, Реал – Манчестер Сити (3:1), (плей-оф, ответный матч);
  5. Винисиус Жуниор, Реал – Боруссия Д (5:2), (третий тур);
  6. Маркус Тюрам, Барселона – Интер (3:3), (полуфинал, первый матч);
  7. Зено Дебаст, Спортинг – Лилль (2:0) (первый тур);
  8. Эрлинг Голанд, Манчестер Сити – Спарта Прага (5:0), (третий тур);
  9. Ламин Ямал, Барселона – Бенфика (3:1), (1/8 финала, ответный матч);
  10. Хулиан Альварес, Реал – Атлетико (2:1), (1/8 финала, первый матч).

Ранее УЕФА также сообщил, кто стал лучшим игроком сезона Лиги чемпионов.

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Ямал - автор лучшего гола сезона Лиги Чемпионов-2024/25
Ямал - автор лучшего гола сезона Лиги Чемпионов-2024/25

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