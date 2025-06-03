Ямал - автор лучшего гола сезона Лиги Чемпионов-2024/25

УЕФА представил десятку лучших голов сезона Лиги чемпионов-2024/25, которую возглавил 17-летний игрок Барселоны Ламин Ямал.

Лучшим голом сезона стал его гол, забитый в ворота миланского Интера во время первого полуфинального матча (3:3).

В тройку лучших голов также вошли результативные удары форварда Интера Лаутаро Мартинеса и полузащитника Арсенала Деклана Райса. Стоит также отметить, что Ямал занял еще и девятое место в списке.

Топ-10 голов Лиги чемпионов в сезоне 2024/25:

Ламин Ямал, Барселона – Интер (3:3), (полуфинал, первый матч); Лаутаро Мартинес, Бавария – Интер (1:2), (четвертьфинал, первый матч); Деклан Райс, Арсенал – Реал (3:0), (четвертьфинал, первый матч); Килиан Мбаппе, Реал – Манчестер Сити (3:1), (плей-оф, ответный матч); Винисиус Жуниор, Реал – Боруссия Д (5:2), (третий тур); Маркус Тюрам, Барселона – Интер (3:3), (полуфинал, первый матч); Зено Дебаст, Спортинг – Лилль (2:0) (первый тур); Эрлинг Голанд, Манчестер Сити – Спарта Прага (5:0), (третий тур); Ламин Ямал, Барселона – Бенфика (3:1), (1/8 финала, ответный матч); Хулиан Альварес, Реал – Атлетико (2:1), (1/8 финала, первый матч).

A special Champions League moment, delivered by Lamine Yamal 📬#UCL pic.twitter.com/fIOjE5gH8L — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 1, 2025

Ранее УЕФА также сообщил, кто стал лучшим игроком сезона Лиги чемпионов.

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