Лидер ПСЖ стал лучшим игроком сезона Лиги чемпионов

В финале нападающий оформил две результативные передачи.

Французский Пари Сен-Жермен триумфовал в Лиге чемпионов 2024/25. Вингер победителя Усман Дембеле признан лучшим игроком кампании, сообщает официальный сайт турнира.

Нападающий провел 15 матчей в нынешнем сезоне главного еврокубка. В свой актив Дембеле записал 15 матчей, в которых оформил 8 мячей и 6 ассистов. Кроме того, француз суммарно пробежал 126,11 км.

В частности, Дембеле сделал две результативные передачи в финале против миланского Интера (5:0). Перформанс вингера вывел его в безусловные фавориты Золотого мяча-2025. Ранее ПСЖ завоевал титул Лиги 1, Кубок и Суперкубок Франции.

В то же время Дембеле и еще 6 футболистов ПСЖ попали в символическую сборную сезона Лиги чемпионов.

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