iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лидер ПСЖ стал лучшим игроком сезона Лиги чемпионов

В финале нападающий оформил две результативные передачи.
Вчера, 20:13       Автор: Антон Федорцив
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

Французский Пари Сен-Жермен триумфовал в Лиге чемпионов 2024/25. Вингер победителя Усман Дембеле признан лучшим игроком кампании, сообщает официальный сайт турнира.

Нападающий провел 15 матчей в нынешнем сезоне главного еврокубка. В свой актив Дембеле записал 15 матчей, в которых оформил 8 мячей и 6 ассистов. Кроме того, француз суммарно пробежал 126,11 км.

В частности, Дембеле сделал две результативные передачи в финале против миланского Интера (5:0). Перформанс вингера вывел его в безусловные фавориты Золотого мяча-2025. Ранее ПСЖ завоевал титул Лиги 1, Кубок и Суперкубок Франции.

В то же время Дембеле и еще 6 футболистов ПСЖ попали в символическую сборную сезона Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа ПСЖ Усман Дембеле

Статьи по теме

ПСЖ может выкупить лучшего вратаря Лиги 1 ПСЖ может выкупить лучшего вратаря Лиги 1
УЕФА назвал команду сезона Лиги чемпионов с доминированием ПСЖ УЕФА назвал команду сезона Лиги чемпионов с доминированием ПСЖ
"Моя новая глава": Гвоздик назвал дату следующего боя "Моя новая глава": Гвоздик назвал дату следующего боя
Passion UA попробуют еще раз пробиться в закрытую квалификацию TI-2025 Passion UA попробуют еще раз пробиться в закрытую квалификацию TI-2025

Видео

Полное доминирование Парижа: видео голов финала Лиги чемпионов ПСЖ - Интер
Полное доминирование Парижа: видео голов финала Лиги чемпионов ПСЖ - Интер

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: решающие матчи за два места в УПЛ, финал юношеского Евро-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: ПСЖ обвалил коэффициент фаворита на приз
просмотров
Свитолина пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос-2025
просмотров

Последние новости

Бокс19:55
"Моя новая глава": Гвоздик назвал дату следующего боя
Киберспорт19:53
Passion UA попробуют еще раз пробиться в закрытую квалификацию TI-2025
Европа19:47
Бавария начала переговоры с лидером Милана
Киберспорт19:30
BLAST.tv Austin Major 2025: формат турнира, расписание и результаты
Бокс19:10
"Сломал меня": Гвоздик вспомнил поражение от Бетербиева
Украина18:57
Журналист назвал претендентов на пост главного тренера Александрии
Олимпийские виды18:40
Харлан: Начинаю входить в тренировочный процесс
Европа18:28
ПСЖ может выкупить лучшего вратаря Лиги 1
Бокс18:14
Паркер назвал возможного соперника на следующий бой
Европа17:58
Сарри официально вернулся в Лацио
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK