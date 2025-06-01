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Футбол

УЕФА назвал команду сезона Лиги чемпионов с доминированием ПСЖ

Семерка триумфаторов турнира попала в символическую сборную.
Вчера, 19:25       Автор: Антон Федорцив
Пари Сен-Жермен / Getty Images
Пари Сен-Жермен / Getty Images

Кампания 2024/25 Лиги чемпионов завершился триумфом Пари Сен-Жермен. Французский гранд в финале разбил миланский Интер (5:0).

В команду сезона главного еврокубка попали 7 игроков ПСЖ. Парижане представлены во всех линиях. В символическую сборную попали вратарь Джанлуиджи Доннарумма, защитники Ашраф Хакими, Маркиньос и Нуну Мендеш, хавбек Витинья и нападающие Дезире Дуэ и Усман Дембеле.

Компанию им составили представители Интера, лондонского Арсенала и испанской Барселоны. В частности, каталонцы делегировали в команду сезона двух вингеров – Ламина Ямаля и Рафинью.

Символическая сборная Лиги чемпионов 2024/25 (схема 4-4-2): Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Бастони, Мендеш – Ямаль, Витинья, Райс, Рафинья – Дуэ, Дембеле.

Напомним, наставник ПСЖ Луис Энрике пополнил элитный клуб победителей Лиги чемпионов.

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