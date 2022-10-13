Шикарная комбинация Наполи, выстрел Сона или тонкость от Нуньеса: претенденты на звание автора лучшего гола Лиги чемпионов

УЕФА назвал четверых претендентов на звание автора лучшего гола по итогам четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В список вошел гол Лосано, который обыгрался с партнером в матче Наполи - Аякс (4:2). Изящный гол Сон Хын Мина, который слету пробил в матче Тоттенхэм - Айнтрахт (3:1).

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Третьим претендентом на приз является игрок Порту Галено, который совершил сольный проход после голевой передачи от вратаря. Четвертым претендентом на награду является Дарвин Нуньес из Ливерпуля, чей гол помог команде разгромить Рейнджерс (7:1).