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Футбол

Салах и Левандовски не вошли в список претендентов на звание игрок тура в Лиге чемпионовв

Определились кандидаті на получение награды.
Сегодня, 06:07
Мо Салах / Getty Images
Мо Салах / Getty Images
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Традиционно после проведения тура в Лиге чемпионов УЕФА обнародовало четверку игроков, претендующих на звание лучшего на этой неделе.

Не нашлось места на этот раз Мохаммеду Салаху, оформившему чрезвычайно быстрый хет-трик в матче против Рейнджерс.

Кандидаты на звание игрок тура:

  • Симон Миньоле (Брюгге) – бельгийский вратарь стал героем противостояния с мадридским Атлетико. На его счету целых девять сэйвов и сохранении в неприкосновенности ворота.
  • Сон Хин Мин (Тоттенхэм) – южнокорейский нападающий провел крутой матч против франкфуртского Айнтрахта и стал главным героем победы своей команды, забив два мяча.
  • Роберто Фирмино (Ливерпуль) – нападающий команды Юргена Клоппа хоть и забил на один гол меньше, чем это сделал Салах, но он и по воротам бил меньше раз, чем Мохамед. А еще бразильца есть один ассист и вообще он провел прекрасный поединок.
  • Омер Атцили (Маккаби Хайфа) – израильский клуб совершил главную сенсацию тура и победил Юэнтус, а оба гола на счету 29-летнего вингера. Настоящий герой своей команды.

Отметим, что победителями в данной номинации в этом сезоне уже становились Роберт Левандовски (Барселона), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) и Андре Силва (РБ Лейпциг).

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов
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