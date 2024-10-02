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Шахтер без шансов проиграл Аталанте в Юношейской Лиге УЕФА

Итальянцы покуражились против украинской команды.
Сегодня, 16:51
Шахтер U19 / ФК Шахтер Донецк
Шахтер U19 / ФК Шахтер Донецк

В рамках второго тура Юношейской Лиге УЕФА Шахтер принимал Аталанту.

Итальянский клуб разгромил представителя Украины, забив три безответных мяча.

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В составе Аталанты забивали Камара и Фиогбе, который оформил дубль.

"Горняки" за весь поединок нанесли восемь ударов по воротам соперника, два из которых были в створ.

Шахтер U-19 - Аталанта U-19 0:3
Голы: Камара, 10, Фиогбе, 45, 49

В следующем туре Шахтер сыграет против Арсенала. Матч пройдет 22 октября.

Напомним, что основные команды Шахтера и Аталанты проведут свой матч сегодня, 2 октября. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 19:45 по Киеву.

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