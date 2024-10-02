Суперкомпьютер предсказал победителя матча Шахтер - Аталанта

В среду, 2 октября, Шахтер сыграет с Аталантой в рамках второго тура Лиги чемпионов.

Суперкомпьютер Opta Analyst оценил шансы команд на победу в очном противостоянии.

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Итальянский клуб считается фаворитом - 53%, а шансы на успех "горняков" оцениваются в - 22%. Вероятность, что будет ничья - 23%.

"Горняки" стартовали в нынешнем розыгрыше реформированного главного еврокубка с нулевой ничьей против еще одной итальянской команды Болоньи. Бергамаски же с аналогичным счетом завершили свой поединок первого тура с лондонским Арсеналом.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 19:45 по Киеву.

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