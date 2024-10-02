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"Будто бы с бутылкой в руках": Усик посвятил стихотворение своему задержанию в аэропорту Кракова

Украинец оригинально обратился к своей аудитории.
Сегодня, 16:30
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик 17 сентября был арестован в аэропорту Кракова.

Сейчас украинский боксер посвятил стихотворение этому событию.

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"Много запросов, многое сказано — правильно, неправильно… В стихах вам расскажу, что со мной произошло:
В "стіхах", а, може, у віршах, я хочу вам "поведать информацию"
За що затримали мене —
Та просто так складається.
Багато галасу навів своєю поведінкою, 
Багато хто наговорив, що ніби був з бутилкою.
Порівнювати стали з чим попало, 
Хтось засудив, а хтось підтримав, сидячи з дивану. 
Подяка кожному і всім за теплоту і мусор
Я далі по своїй дорозі пну, не буду брити вуса
Дивлюсь на світ з подякою до бога. 
Бажаю всім в житті знайти свою дорогу.
Я не герой і не мудак, а десь посередині
Бажаю кожному із вас знайти в собі людину".

Напомним, НБУ выпустил монету в честь Александра Усика.

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