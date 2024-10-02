"Будто бы с бутылкой в руках": Усик посвятил стихотворение своему задержанию в аэропорту Кракова

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик 17 сентября был арестован в аэропорту Кракова.

Сейчас украинский боксер посвятил стихотворение этому событию.

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"Много запросов, многое сказано — правильно, неправильно… В стихах вам расскажу, что со мной произошло:

В "стіхах", а, може, у віршах, я хочу вам "поведать информацию"

За що затримали мене —

Та просто так складається.

Багато галасу навів своєю поведінкою,

Багато хто наговорив, що ніби був з бутилкою.

Порівнювати стали з чим попало,

Хтось засудив, а хтось підтримав, сидячи з дивану.

Подяка кожному і всім за теплоту і мусор

Я далі по своїй дорозі пну, не буду брити вуса

Дивлюсь на світ з подякою до бога.

Бажаю всім в житті знайти свою дорогу.

Я не герой і не мудак, а десь посередині

Бажаю кожному із вас знайти в собі людину".

Напомним, НБУ выпустил монету в честь Александра Усика.

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