НБУ выпустил монету в честь Александра Усика

Государственная организация отметила достижение украинца в бою против Тайсона Фьюри.

Национальный банк Украины выпустил памятную монету, посвященную чемпиону WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александру Усику (22-0, 14 КО).

Монета номиналом в пять гривен посвящена победе украинца над Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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На аверсе монеты изображен традиционный крымскотатарский орнамент, символизирующий крымские корни Усика.

На реверсе в центре композиции изображен стилизованный образ чемпиона-спортсмена на фоне абриса монумента "Родина-мать".

Внизу слева и справа от силуэта чемпиона указаны надписи: 18.05.2024 (дата проведения боя), АБСОЛЮТНЫЙ и UNDISPUTED (титул, который завоевал спортсмен).

Монета введена в обращение 1 октября. Тираж – до 50 тысяч штук.

Ранее известный тренер назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом после Усика.

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