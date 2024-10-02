Усик прокомментировал выпуск монеты в свою честь

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) высказался о том, что Национальный банк Украины выпустил монету в его честь.

Украинец поблагодарил за оказаную честь, а также рассказал, кому она посвящена.

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"Благодарен за столь высокую честь, но хочу подчеркнуть, что эта монета символизирует всех спортсменов, борющихся за медали для нашей страны, а также всех тех, кто с оружием в руках защищает Украину.

Наши победы – это также напоминание о мире, что украинцы борются за свою жизнь, за своих родных", - отметил Усик.

Монета номиналом в 5 гривен была введена в обращение 1 октября. Тираж – до 50 тысяч штук.

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