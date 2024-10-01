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Transfermarkt обновил трансферную стоимость Мудрика и Зинченко

Украинцы потеряли в цене.
Вчера, 22:10
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Авторитетный портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков, выступающих в английской Премьер-лиге.

Левый вингер Челси Михаил Мудрик подешевел с 35 млн евро до 30. Левый защитник Арсенала Александр Зинченко оценивается в 35 млн вместо 38.

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Стоимость Ильи Забарного (32 млн), Виталия Миколенко (28 млн) и Егора Ярмолюка (10 млн) не изменилась.

ТОП-5 самых дорогих по версии Transfermarkt игроков чемпионата Англии:

Ранее тренер Арсенала озвучил сроки восстановления Зинченко.

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