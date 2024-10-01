Transfermarkt обновил трансферную стоимость Мудрика и Зинченко
Украинцы потеряли в цене.
Авторитетный портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков, выступающих в английской Премьер-лиге.
Левый вингер Челси Михаил Мудрик подешевел с 35 млн евро до 30. Левый защитник Арсенала Александр Зинченко оценивается в 35 млн вместо 38.
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Стоимость Ильи Забарного (32 млн), Виталия Миколенко (28 млн) и Егора Ярмолюка (10 млн) не изменилась.
ТОП-5 самых дорогих по версии Transfermarkt игроков чемпионата Англии:
Ранее тренер Арсенала озвучил сроки восстановления Зинченко.
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