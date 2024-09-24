Тренер Арсенала озвучил сроки восстановления Зинченко

Украинский защитник будет вынужден пропустить еще несколько матчей из-за травмы.

Тренер лондонского Арсенала Микель Артета в ближайшее время не сможет рассчитывать на украинского защитника Александра Зинченко, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Украинец из-за повреждения голени уже не смог принять участие в трех последних матчах "канониров" и рискует пропустить еще несколько недель.

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"Я думаю, что Зинченко будет отсутствовать еще несколько недель, к сожалению", - приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Зинченко успел провести за Арсенал два матча.

Ранее Зинченко анонсировал выход автобиографии.

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