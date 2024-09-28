Украинский вратарь близок к тому, чтобы стать одноклубником Мудрика - источник
Владислав Крапивцов в шаге от перехода в Челси.
Украинский голкипер Владислав Крапивцов нашел свой новый коллектив.
Как сообщает издание Футбол 24, 19-летний вратарь перейдет в лондонский Челси. Крапивцов успешно прошел просмотр в стане "синих".
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Стороны согласовывают условия контракта перспективного футболиста. Если все удастся, то Владислав официально станет игроком английского клуба.
Ранее голкипер выступал за Днепр-1, но, в июле этого года стал свободным агентом.
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