Ювентус положил глаз на защитника МЮ

Фулбек английского Манчестер Юнайтед Нуссаир Мазрауи получил вариант в Серии A. Туринский Ювентус взвесит идею подписания марокканца, сообщает La Gazzetta dello Sport.

"Бьянконери" возобновили интерес к защитнику. Мазрауи мог перебраться в Юве летом, но остался на Олд Траффорд. Впрочем, он выпал из основной обоймы "красных дьяволов".

В нынешнем сезоне Мазрауи сыграл всего 9 поединков в Премьер-лиге. Зато он уже помог сборной Марокко пробиться в полуфинал Кубка африканских наций. Статистика защитника на турнире – 5 матчей, 1 ассист.

Параллельно Ювентус пытается вернуть нападающего из чемпионата Англии.

