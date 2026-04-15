Интер Майами остался без главного тренера

Хавьер Маскерано ушел с поста наставника действующих чемпионов МЛС.
Сегодня, 07:58       Автор: Игорь Мищук
Хавьер Маскерано / Getty Images

Главный тренер Интер Майами Хавьер Маскерано покинул занимаемую должность.

41-летний аргентинский специалист решил прекратить сотрудничество с флоридским клубом по личным причинам.

"Хочу сообщить всем, что по личным причинам я решил завершить свою работу на посту главного тренера Интер Майами.

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить клуб за доверие, которое они мне оказали, каждого сотрудника организации за совместные усилия, но особенно - игроков, которые сделали возможными те незабываемые моменты, которые мы пережили вместе. Также хочу поблагодарить болельщиков, ведь без них все это было бы невозможно.

Я всегда буду хранить в памяти нашу первую звезду, и где бы я ни был, я буду продолжать желать клубу всего наилучшего в будущем. Я не сомневаюсь, что клуб и в дальнейшем будет добиваться успеха. Передаю всем крепкие объятия и спасибо за все", - приводит слова Маскерано официальный сайт клуба.

Напомним, что Маскерано возглавлял Интер Майами с ноября 2024 года. Под руководством аргентинца команда в прошлом году впервые в истории стала чемпионом МЛС.

На данный момент Интер Майами занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков в семи сыгранных матчах.

