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Пике выступил с предложением по разгрузке графика матчей

Экс-защитник Барселоны предлагает отменить два турнира и сократить количество команд в национальных чемпионатах.
Сегодня, 15:22
Жерар Пике / Getty Images
Жерар Пике / Getty Images

Бывший защитник Барселоны Жерар Пике высказал предложение по сокращению количества матчей в футболе.

Как сообщает издание Marca, Пике предлагает сократить количество команд, участвующих в элитном чемпионате. Например, в Ла Лиге, по предложению Жерара должен участвовать не 20, а 16 команд.

Также испанец считает, что ФИФА и УЕФА должны отменить обновленный формат Клубного чемпионата мира и Лигу наций.

«Я понимаю, что они хотят получить больше прибыли, но для блага футбола, я думаю, было бы гораздо лучше иметь меньше игр, но больше премиальных и эксклюзивных впечатлений. Так было бы легче развлекать публику», прокомментировал свою идею экс-центрбек.

Напомним, ранее сообщалось, что Ла Лига, ассоциация европейских и FIFPro лиг подали в суд на ФИФА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жерар Пике

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