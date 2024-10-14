Ассоциация европейских лиг и FIFPro подали в суд на FIFA

Ассоциация европейских лиг и юридический союз FIFPro, который представляет интересы профессиональных футболистов, подали в суд на FIFA вместе с Ла Лигой, которая не входит в ассоциацию лиг.

В иске, который подан в органы Европейского союза утверждается. что FIFA злоупотребляет своим влиянием на футбол в соответствии с европейским законодательством о конкуренции в вопросе международного календаря матчей.

Директор по политике FIFPro Александр Билефельд назвал "беспреценденднтной" эту юридическую жалобу.

Также в заявлении организации говорится, что: "Решения ФИФА в течение последних лет неоднократно способствовали ее собственным соревнованиям и коммерческим интересам, пренебрегали своими обязанностями как руководящего органа и наносили ущерб экономическим интересам национальных лиг и благосостоянию игроков".

Ожидается, что Европейская комиссия начнет предварительное расследование, в ходе которого допросит все стороны иска. Данный процесс может занять год, после чего должно было бы начаться официальное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Ман Сити пожаловался на график матчей.

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