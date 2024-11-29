Флэшбеки в прошлое, абсолютные ноунеймы и чемпион россии: FIFA удивила списком номинантов в символическую команду года

Премия FIFA The Best всегда вызывает смешанные эмоции. Меняющиеся критерии, споры по поводу победителя в главной номинации и постоянная традиция, согласно которой лучшим вратарем года становится не тот человек, который попадает в символическую команду года на эту позицию, но в этом году вопросы начинают возникать рано.

Организация выложила список номинантов на попадание в уже упомянутую команду года и некоторые имена в ней побуждают «косплеить Карло Анчелотти», то есть, поднять бровь от удивления.

ISPORT решил кратко пройтись по наиболее непонятным претендентам в каждой линии.

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Нападающие

Мохамед Салах, Роберт Левандовски, Александр Серлот - эти имена могут прийти вам в голову, если мы будем говорить о лучших нападающих прошлого сезона. Вам, но не FIFA, самая авторитетная футбольная организация решила проигнорировать 4-го лучшего игрока АПЛ по системе гол+пас в прошлом сезоне и двух из трех лучших бомбардиров Ла Лиги.

Зато организация нашла место некоторым игрокам из чемпионатов, которые топовыми назвать трудно. Мы не будем придираться к Лионелю Месси, Луису Суаресу и Криштиану Роналду, потому что это легенды футбола, которым хотя бы номинацию по «накопительной системе» (хотя достижения в далеком прошлом и не является критерием) можно дать, ибо более противоречивые имена.

Премия называется FIFA The Best, из ее названия следует то, что на нее должны претендовать лучшие из лучших. Можно ли назвать таковым Акрама Афифа? В азиатском футболе, возможно, да, в катарском точно да, но мы говорим о мировом футболе.

Свой уровень за пределами Азии Афиф успел показать, не сумев закрепиться на уровне таких грандов мирового футбола, как Спортинг Хихон и бельгийский Эйпен, поэтому, заслуживает ли он быть в одном списке с Гарри Кейном, Букайо Сака, Килианом Мбаппе и Винисиусом Жуниором даже несмотря на бешеную статистику в катарской лиге - вопрос риторический.

То же самое касается Суфьяна Рахими, который прекрасно играет в чемпионате ОАЭ, но это его пик. Он даже не пытался закрепиться в Европе, и является не основным форвардом сборной Марокко, где его конкурентом является например Юссеф Эн-Несири, который стал лучшим бомбардиром и победителем прошлой Лиги конференции, но FIFA считает, что статистика в чемпионате ОАЭ важнее чем на уровне пусть не самых топовых, но все же европейских клубов, хотя о том, что FIFA считает впечатляющим достижением мы поговорим позже.

В названии премии также указан текущий 2024 год, но в список номинантов почему-то попали Саломон Рондон и Херман Кано, которые имеют невероятные 9 и 7 забитых голов в текущем сезоне соответственно. В сезоне-2023 (чемпионаты Мексики и Бразилии, где играют Рондон и Кано проводятся по годовой системе - прим.) У них все гораздо лучше со статистикой, но тогда нужно указывать в названии, что премия вручается за период-2023/24, чтобы возникало меньше вопросов.

Полузащитники

Помните кто такой Хамес Родригес? А Гансо? Вот в FIFA помнят.

Футболисты, которые были на пике своей популярности в 2012-2014 годах появились в списке номинантов на звание лучших из лучших в году 2024 и это в обоих случаях трудно понять даже если мы принимаем во внимание их статистику в сезоне-2023/24.

Гансо стал победителем Копа Либертадорес и достаточно странным образом попал в символическую сборную этого турнира. Почему странным? Потому что 35-летний атакующий полузащитник не входит ни в список лучших бомбардиров, ни даже в список лучших ассистентов, а голевые передачи являются достаточно важным показателем в измерении уровня атакующего полузащитника.

Зато, в этом списке есть хорошо известный нам Алан Патрик, который во всех турнирах имеет статистику лучше Гансо, который даже не всегда попадал в заявку своей команды, несмотря на то, что был здоровым, а в чемпионате Флуминенсе стал седьмым, поэтому, заслуживает ли попадания в список лучших игрок, который был не лучшим в своей команде, которая проявила себя средне на длинной дистанции решайте сами.

Но бразилец хотя бы играл за свой клуб часто, сыграл более 30 матчей. Хамес Родригес сыграл чуть ли не втрое меньше включая матчи за сборную. Да, такие турниры как Копа Америка могут добавлять «баллов в копилку», но так, чтобы они были единственным аргументом для попадания в список лучших из лучших? Это слишком.

О МВП сезона МЛС-2023 Лусиано Акосте и лучшем молодом игроке МЛС-2023 Тьяго Альмаду на фоне Хамеса с шестью топовыми матчами за, по сути, два сезона не очень и хочется вспоминать.

Защитники

Одна сыгранная минута против Монцы, 18 сыгранных минут против Болоньи, 17 сыгранных минут против Кальяри, 7 сыгранных минут против Комо и 3 матча в запасе в текущем сезоне. Все это о защитнике сборной Новой Зеландии и «топового» итальянского клуба Эмполи Либерато Какаче.

Но ведь его не могли включить в один список с Антонио Рюдигером, Дани Карвахалем, Джереми Фримпонгом и Алехандро Гримальдо просто так, правда? Да, это так. Он стал победителем Кубка Океании, но насколько это трудная задача для сборной Новой Зеландии, когда их соперниками являются Фиджи, Таити и Кирибати - судите сами.

Если вы вдруг забыли, то в прошлом сегменте мы упоминали Хамеса Родригеса. Так вот, это не единственный случай, когда номинация идет, в большей степени, за достижения в сборной. Уильям-Трост Эконг стал лучшим игроком Кубка Африки, и это, безусловно, хорошее достижение, но за ПАОК он сыграл лишь 10 матчей в прошлом сезоне, хотя и стал чемпионом Греции.

В FIFA нашли место Трост-Эконгу с 10 матчами за ПАОК, но не нашли место победителю Евро и Лиги чемпионов Начо Фернандесу, который возможно не был лучшим защитником в своих командах, но и там, и там он сыграл более заметную роль чем Уильям в достижениях греческого клуба.

А еще мы обещали вам поговорите о достижениях. Так вот, организаторы премии не забыли обойти центрбека Нино, который в начале 2023 года выступал за бразильский Флуминенсе, а знаете где сейчас он?

В питерском зените. И пусть уж он будет там, но ведь ну не будет организация настолько пятнать свою репутацию, что будет указывать чемпионство и завоевание кубка страны-террористки в качестве главных достижений игрока, которые принимались во внимание? Не будет же, правда...? Да ну конечно же будет, о чем вы.

Чтобы закончите на менее позорной ноте вспомним о Данте, который попадал в команду сезона Лиги 1 и является капитаном Ниццы, которая в прошлом сезоне пропустила меньше всего голов и его попадание в список не вызвало бы вопросов, если бы не отсутствие Марцина Булки, который является вратарем той же Ниццы.

По номинантам-вратарям вопросов, кстати, нет, разве что, при большом желании можно вспомнить о Яссине Буну, у которого основные достижения только на уровне чемпионата Саудовской Аравии, но этот вратарь доказывал, что он хорошего уровня и в матчах за сборную, и еще раньше в свой европейский период карьеры. Отдельно приятно попадание Андрея Лунина, пусть, на фоне Нино в номинантах-защитниках и менее приятно.

П.С. Хочется надеяться, что если вопросы возникли еще до начала церемонии, то к самой церемонии вопросов будет меньше, но по правде говоря веры в это мало.

Василий Медвидь, Isport.ua

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