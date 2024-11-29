iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лунин - в списке номинантов на звание лучшего голкипера от FIFA

Украинец поборется за награду с не менее именитыми коллегами.
Сегодня, 07:59
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

FIFA объявила список номинантов на звание лучшего вратаря мира по своей версии.

На награду будет претендовать 7 вратарей, среди которых нашлось место и украинцу Андрею Лунину.

В прошлом сезоне голкипер выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу.

Список номинантов на звание лучшего голкипера от FIFA

  • Давид Рая (Арсенал)
  • Эдерсон (Ман Сити)
  • Майк Меньян (Милан)
  • Унаи Симон (Атлетик Бильбао)
  • Эмилиано Мартинез (Астон Вилла)
  • Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
  • Андрей Лунин (Реал)

Ранее, напомним, стали известны претенденты на звание лучшего футболиста.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин

Статьи по теме

Куртуа вернулся в состав Реала после травмы Куртуа вернулся в состав Реала после травмы
Анчелотти – Лунину: Мне больно тебе об этом говорить Анчелотти – Лунину: Мне больно тебе об этом говорить
Ла Лига посвятила комикс историческому достижению Лунина Ла Лига посвятила комикс историческому достижению Лунина
Реал может рассмотреть продажу Винисиуса, Лунина и многих других игроков из-за финансовых проблем Реал может рассмотреть продажу Винисиуса, Лунина и многих других игроков из-за финансовых проблем
Помочь журналистам

Видео

Первый забитый гол, но пятое поражение: видео лучших моментов матча Динамо - Виктория Пльзень
Первый забитый гол, но пятое поражение: видео лучших моментов матча Динамо - Виктория Пльзень

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" поборятся за элиту Лиги наций - назван соперник в плей-офф
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вернулась в ТОП-100, Калинина потеряла позицию
просмотров
Рейтинг ATP: провал Урсу, успех Приходько, Синнер первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа10:15
Михаил Мудрик: статистика-2024/2025
Биатлон09:56
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Европа09:25
Забитый мяч Гарначо в ворота Эвертона попал в список номинантов на звание лучшего гола года
Европа08:50
Довбик попал в список номинантов команды года FIFA
Европа08:31
Анчелотти и Гвардиола - среди претендентов на звание тренера года
Европа07:59
Лунин - в списке номинантов на звание лучшего голкипера от FIFA
Европа07:31
FIFA объявила претендентов на премию The Best
Лига конференций01:10
Тренер Челси оценил игру и гол Мудрика в победном матче Лиги конференций
Лига Европы00:47
Яремчук получил травму через полторы минуты после выхода на поле
Лига Европы00:45
"План работал до первого пропущенного гола": Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло Виктории
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK