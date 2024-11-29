Лунин - в списке номинантов на звание лучшего голкипера от FIFA
Украинец поборется за награду с не менее именитыми коллегами.
FIFA объявила список номинантов на звание лучшего вратаря мира по своей версии.
На награду будет претендовать 7 вратарей, среди которых нашлось место и украинцу Андрею Лунину.
В прошлом сезоне голкипер выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу.
Список номинантов на звание лучшего голкипера от FIFA
- Давид Рая (Арсенал)
- Эдерсон (Ман Сити)
- Майк Меньян (Милан)
- Унаи Симон (Атлетик Бильбао)
- Эмилиано Мартинез (Астон Вилла)
- Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
- Андрей Лунин (Реал)
Ранее, напомним, стали известны претенденты на звание лучшего футболиста.
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