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FIFA планирует расширить влияние VAR

Главный руководящий орган футбола хочет добавить возможность, которая уже есть во многих других видах спорта.
Сегодня, 12:25
VAR / Getty Images
VAR / Getty Images

ФИФА планирует реформировать использование системы VAR в футболе.

Как сообщает ESPN, ссылаясь на Пьерлуиджи Коллину, организация планирует расширить полномочия VAR, давая возможность тренерам просить судью пересмотреть тот или иной момент благодаря этой системе.

Коллина говорит, что у тренеров будет ограниченное количество возможностей на игру, и, если судья не изменит своего решения после просмотра, то эта возможность «сгорит».

Бывший итальянский арбитр также отметил, что сперва эту систему введут в «лигах с меньшим количеством ресурсов» чем топовые чемпионаты.

Отметим, что аналогичная система работает в хоккее и баскетболе. Также так называемые челленджи можно брать в теннисе, но там их берет сам игрок, а не тренер.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство УЕФА активно пользовалось самолетами несмотря на рекомендации для сборных меньше летать.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: fifa VAR

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